クマムシ佐藤大樹、15歳年下恋人との密着“平成プリ”公開「ラブラブ」「お揃いのマフラー素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】お笑いコンビ・クマムシの佐藤大樹が1月12日、自身のInstagramを更新。恋人とのプリクラを公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳芸人、15歳年下恋人と「ラブラブ」と話題のプリクラ
佐藤は「平成のプリクラ流行ってるらしいよ 風邪引かんでね〜」「＃あったカップル」とつづり、恋人と撮影した現在流行中の平成プリクラ公開。密着してお揃いのマフラーを付け、仲良くハートポーズを作る姿を披露していた。
この投稿には「お揃いのマフラー素敵」「お似合いのカップル」「真似したい」「ラブラブなのが伝わる」などといったコメントが寄せられている。
佐藤は、10月2日に出演したテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（毎週木曜24時〜）にて、「今幸せにしたい彼女がいます」と恋人と交際9ヶ月であることを告白。9月30日に恋人が22歳の誕生日を迎えたことを明かしていた。（modelpress編集部）
