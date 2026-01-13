“マナカナ”三倉茉奈「寒い日は鍋物に限る」具だくさんおでん公開「味染みてて美味しそう」「食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】女優の三倉茉奈が13日、自身のInstagramを更新。具だくさんなおでんを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳双子女優「ボリューム満点」具材“もりもり”のほっこりおでん
三倉は「もりもりおでん。寒い日は鍋物に限る」とつづり、食卓の様子を公開。ちくわや餅巾着、厚揚げ、大根、たまご、青菜など、器から溢れんばかりに具材が詰め込まれた、ボリューム満点のおでんの写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「味染みてて美味しそう」「食欲そそる」「具だくさんで最高」「温まりそうですね」「彩りも綺麗」「ボリューム満点」「理想的な晩ごはん」といったコメントが寄せられている。
茉奈は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表している。（modelpress編集部）
◆三倉茉奈、具だくさんな自家製おでんを公開
◆三倉茉奈の投稿に反響
