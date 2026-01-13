フルーツピークスのいちごフェア開幕♡旬を味わう贅沢ストロベリータイム

果物専門店ならではの目利きが光るフルーツピークスに、今年も心待ちにしていたいちごの季節が到来しました♡2026年1月から開催される「Strawberry Time2026」では、あまおういちごやとちあいかなど、旬のいちごを贅沢に使ったタルトやパフェ、アフタヌーンティが勢ぞろい。ショーケースいっぱいに広がる赤い世界は、見ているだけで気分が高まります。

あまおういちごを味わう贅沢スイーツ

濃厚な甘みとほどよい酸味が魅力のあまおういちごを主役にしたメニューが登場します。

『あまおういちごのガトー・ショコラパフェ』は、チョコレートアイスやブラウニーと合わせたカフェ限定の一品で、価格は1,780円（店内飲食税込1,958円）。

本店ほか7店舗で2026年1月16日(金)～2月15日(日)まで販売されます。

関東のカフェ併設店舗限定の『THE TOWERあまおういちご』は、10粒以上のいちごを積み上げた迫力あるパフェで、価格は2,980円（店内飲食税込3,278円）。

つくば店、横浜ポルタ店、豊洲セイルパーク店で2026年1月8日(木)～1月31日(土)まで楽しめます。

さらに全店で販売される『フレーズ・ショコラ』は1ピース1,100円（お持ち帰り税込1,188円）、『あまおういちご』13cmホールは3,600円（お持ち帰り税込3,888円）と、手土産やお祝いにもぴったりです。

とちあいかの甘さと可愛さに注目

酸味が少なく、甘さが際立つとちあいかを使用したスイーツも見逃せません。『とちあいかのブリュレパフェ』は、香ばしいブリュレと重なる層が楽しい一品で、価格は1,280円（店内飲食税込1,408円）。

本店ほか7店舗で2026年1月2日(金)～2月15日(日)まで提供されます。

『とちあいかとロイヤルミルクティー』は、紅茶クリームといちごの香りが調和したタルトで、1ピース890円（お持ち帰り税込962円）。

全店で2026年1月8日(木)～1月31日(土)まで販売されます。

いちご尽くしのカフェタイム

カフェ併設店では、いちごに溺れるような特別メニューも充実しています。

『果物屋さんのストロベリー・アフタヌーンティ』（お一人様用）は、ストロベリーアソートVer.が2,380円（店内飲食税込2,618円）、タルトVer.が2,980円（店内飲食税込3,278円）。2026年1月8日(木)～4月末頃まで、カフェ併設店10店舗で楽しめます。

また、『StrawberryHolic～いちごに夢中～』は、あまおういちごと白いちご淡雪を使用した贅沢なパフェで、価格は8,800円（店内飲食税込9,680円）。

つくば店、横浜ポルタ店、豊洲セイルパーク店にて2025年12月29日(月)～在庫状況により終了となります。

※アフタヌーンティ・パフェなどのイートイン限定商品はカフェ併設店のみの販売となります。

※画像はイメージです。入荷状況により内容が変更になる場合がございます。

旬を楽しむ、幸せないちご時間

品種ごとの個性を大切に引き出したフルーツピークスのいちごフェアは、果物のおいしさを改めて実感できる特別な時間を届けてくれます♡

その時期、その瞬間にしか出会えないスイーツを味わいながら、大切な人とのひとときや自分へのご褒美時間を楽しんで。

いちご色に染まる店内で、心ときめく春待ちスイーツをぜひ堪能してください♪