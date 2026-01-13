ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【まるがめボート】悪天候のため5日目7R以降中止・打ち切り 得点率… 【まるがめボート】悪天候のため5日目7R以降中止・打ち切り 得点率上位6人で14日優勝戦 【まるがめボート】悪天候のため5日目7R以降中止・打ち切り 得点率上位6人で14日優勝戦 2026年1月13日 19時47分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 13日のボートレースまるがめ「清酒金陵杯」5日目は悪天候のため7R以降が中止、打ち切りとなった。 順延はせず、14日の12R優勝戦は予選得点率の上位6人によって争われる。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【戸田ボート WINWINパーク戸田9周年記念】益田啓司 連勝で優出切符ゲット 伸び寄りの舟足で勝負 【多摩川ボート 是政プリンセスカップ】中曽瑠華 うれしいデビュー初勝利 「ひと安心です」 【平和島ボート 俺の生きる道杯】向後龍一 「パワーがある感じ」の相棒で捲り連発スタートなるか 【芦屋ボート G1全日本王座決定戦】平本真之 菅章哉封じて今節初勝利 次は日またぎ連勝へ