治安がいいと思う「徳島県の自治体」ランキング！ 2位「鳴門市」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい年が明け、春からの新生活に向けて引越し先を検討し始める人が増える時期となりました。住まい探しにおいて利便性はもちろん大切ですが、毎日を安心して過ごすための「地域の安全性」は外せない条件の一つです。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「徳島県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「鳴門海峡など有名な観光地ではありながら、落ち着いている」（20代女性／愛知県）、「市全体として地域コミュニティがしっかりしており穏やかな環境だから」（40代女性／兵庫県）、「住宅地が多くファミリー層が暮らしやすい環境」（30代女性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「日常生活の中で大きな事件やトラブルをほとんど聞くことがなく、落ち着いた雰囲気の地域だと感じています。住民同士のつながりも比較的強く、地域で見守る意識があるため、不審な出来事が起きにくい印象があります。夜でも比較的安心して歩ける環境が整っている点も治安が良いと感じる理由です」（20代男性／兵庫県）、「都市部ながら穏やかで住みやすいという意見があり、地域コミュニティが強いとの評価がある」（50代男性／神奈川県）、「閑静な住宅地があり、落ち着いた雰囲気だから」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：鳴門市／60票2位は、世界最大級の「鳴門の渦潮」で知られる鳴門市です。大塚国際美術館などの文化施設も充実し、多くの観光客を惹きつけるエリア。海に囲まれた開放的な景観と、四国の玄関口としての機能性を併せ持っています。比較的小規模で目の届きやすい街の規模感や、穏やかな瀬戸内海のイメージが、治安の良さを感じさせる要因に。地元の人々のホスピタリティも高く、観光地でありながらも安全で住み心地の良い街として高く評価されています。
1位：徳島市／86票1位にランクインしたのは、県庁所在地の徳島市でした。四国四大祭りの一つ「阿波おどり」の熱気でも知られる街。吉野川の河口に位置し、多くの河川が流れる「水の都」としての美しい顔を持っています。眉山を背景にした美しい景観と、中心市街地の利便性が調和しており、生活基盤がしっかり整っています。県内の行政・経済の中心地として防犯体制が確立されており、都市部ならではの安心感があるという意見が多く集まりました。
