高齢者福祉を改善、民政部など政府8部門が多くの措置―中国

中国の民政部、国家発展改革委員会、工業・情報化部など政府8部門はこのほど、「養老サービス経営主体の育成によるシルバー経済発展促進に関する若干の措置」（以下、「若干の措置」）を共同発表しました。

「若干の措置」によれば、高齢者向けのサービスと製品の供給を改善し、高齢者サービス組織がチェーン展開による運営を通じて地域密着型の在宅サービスが発展するよう誘導し、各地方や電子商取引サイト、大型スーパーなどが高齢者向け製品の需給をマッチングさせる機能を拡大強化することを支援し、オンラインとオフラインの高齢者向けサービス消費がより便利で需要により適合するよう促進します。

またビッグデータ、人工知能（AI）、中国が開発した独自の衛星測位システムである「北斗」などの技術を高齢者の健康モニタリングや個人に特化されたサービスなどに応用することを推進し、介護ロボット産業の発展を奨励し、スマートデバイス開発企業が高齢者施設で試験導入や試験運用を行うことを支援します。これらの措置は、高齢者サービスのスマート化の発展、高齢者のサービス体験改善の方向性を示すものです。（提供/CRI）