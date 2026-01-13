「去年の今頃は抗がん剤真っ只中だった」梅宮アンナ、モルディブ新婚旅行へ！ 「今が1番綺麗ですね」
タレントの梅宮アンナさんは1月12日、自身のInstagramを更新。海外に新婚旅行へ行ったことを報告し、動画を公開しました。
【動画】梅宮アンナ、モルディブ新婚旅行へ
ファンからは「顔が優しくなりました」「今が1番綺麗ですね」「こんな幸せが待ってるなんて」や「素敵な旦那さまと巡り会えて幸せですね！」「本当にご主人様ジェントルマン」「もうすでにおふたり似てます」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「もうすでにおふたり似てます」梅宮さんは「皆様ただいま〜日本に戻りました」と報告し、1本の動画を投稿。夫とカタール・ドーハとモルディブを訪れたそうで、その様子をスライドショー形式で公開しました。「去年の今頃は抗がん剤真っ只中だった」と、昨年は人生を左右する出来事があったことを振り返った梅宮さん。しかし「治療が終わり人生の伴侶と出逢い結婚して、素敵な旅を重ねている」と、そこからさらなる変化があり、現在の幸せな生活を送っているそうです。
新婚旅行ショットはほかにも！最近の投稿では、新婚旅行についての内容が多かった梅宮さん。10日には、モルディブの美しい海でのんびりと過ごす様子を公開しています。ファンからは「本当に人生って素晴らしい」「幸せそうで私まで嬉しくなる」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
