新ブランド「FINESSA」誕生！ どんなタイヤなの？

ブリヂストンは2026年1月13日、新たなタイヤブランド「FINESSA（フィネッサ）」を立ち上げ、その第1弾として、乗用車用タイヤ「FINESSA HB01（フィネッサ エイチビーゼロワン）」を、同年2月1日に発売すると発表しました。サイズは全55サイズです。

新ブランド「FINESSA」は、多様化するカーライフと顧客の幅広いニーズに対応するため誕生。ブランド名は、安心・安全（SAFETY）を軸に、より快適で心地よい（FINE）車内空間を提供し、豊かなカーライフを届けたいという思いを込め、FINEとSAFETYを組み合わせて「FINESSA」と名付けたそうです。

今回発売する「FINESSA HB01」は、商品設計基盤技術「ENLITEN（エンライトン）」を搭載し、ニーズの高いウエットグリップ性能と快適な車内空間を実現する静粛性を高め、コストパフォーマンスにも優れた商品と言います。

中でもウエット性能に関して、新パタンのショルダー部に採用される「スプラッシュラグ」で主溝からの排水性を向上。主溝には「スクエアグルーヴ」を適用することで摩耗しても溝体積の変化をより小さく抑え、高い排水性を維持します。これにより、同社の「ECOPIA NH200」対比ウエットブレーキ制動距離を15％短縮しています。

また、2万km走行後の「FINESSA HB01」でも、新品時の「ECOPIA NH200」対比でウエットブレーキ制動距離を12％短縮しているそうです。

さらに、新パタンに搭載される「スリットサイレンサー」によって、走行中のノイズを気になりにくい音質へチューニングし、これにより、スムーズなアスファルト舗装路でのパタンノイズを「ECOPIA NH200」対比で7％低減。再生資源を原材料の一部に使うなど、「サステナビリティへの貢献」も意識した製品になっているとのことです。