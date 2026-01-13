¶¶ËÜ°¦¡¢30ºÐ¥Ðー¥¹¥Çー·Þ¤¨¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Û¤É´¶Æ°¡×¡¡¥Æ¥£¥¢¥é¤Ë¾Ð´é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ðー¥¹¥ÇーÁõ¾þ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¸ø¼°SNS¤¬°ì¶èÀÚ¤ê¤Ø¡¡¶¶ËÜ°¦¤Ï¡È¤ª¤Æ¤¤T¥·¥ã¥Ä¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç1Ç¯¤Ë´¶¼Õ
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î¥Ð¥ëー¥ó¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿¡ÖHAPPY BIRTHDAY¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¤Ä¤±¤¿¶¶ËÜ¤¬¥Æー¥Ö¥ë±Û¤·¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¸ý¸µ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ÆÈù¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢½À¤é¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Éº¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Áõ¾þ¤ÎÁ°¤Ç¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡¢¿©»öÃæ¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê²£´é¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö13ºÐ¤Îº¢¤«¤é»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡×¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¡¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Û¤É´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÎé¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤ÇÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¤Æ¤¤Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀ¥¸Í¹¯»Ë¤È¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ë¤³¤¿¤Þ¡Ù¡ÊFOD¡Ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë