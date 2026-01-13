『ドラえもん』×「ジェラピケ」コラボ第2弾！ “なりきりニットシリーズ”や喜怒哀楽デザインが登場
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、1月16日（金）から、藤子・F・不二雄の『ドラえもん』をデザインに取り入れたコレクション「ドラえもん meets GELATO PIQUE」第2弾を、全国の店舗や公式サイトなどで発売する。
【写真】ドラえもんとドラミになりきり！ キュートなセットアップも
■幅広いラインナップ
今回発売される「ドラえもん meets GELATO PIQUE」第2弾は、どんな表情でも愛おしく思える、感情豊かなドラえもんとドラミを、「ジェラート ピケ」だけの遊び心あふれるアートで描いた癒やしのルームウェアコレクション。
ラインナップには、喜怒哀楽の豊かな表情が特徴のドラえもんとドラミをジャガードで大きくあしらった’ベビモコ’素材のアイテムがそろい、プルオーバー、ロングパンツ、カーディガン、キッズ＆ベビーサイズなど幅広く展開される。
また、キャラクターたちの多彩な表情を「ジェラート ピケ」らしいデザインに落とし込んだ布帛シャツシリーズが登場。ドラえもんはストライプ柄に波テープをあしらい、ドラミは小花柄にピコレースを施したフェミニンなディテールが特徴となっている。
さらに、オンライン先行予約で好評だったドラえもんとドラミになりきれる‘ジェラート’素材のニットシリーズが全販路で発売されるほか、優しい色合いで機能性と遊び心を兼ね備えたキュートな雑貨や寝具も用意される。
