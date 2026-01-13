ºòÇ¯Âç³¢Æü¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¢Í5Æü¸å¤Ë27ºÐ¤ÇÀÂµî¡Ä¥¬¥óÆ®ÉÂÃæ¤À¤Ã¤¿¥°¥é¥É¥ëÆ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤µ¤óàºÇ¸å¤ÎÅê¹Æá¤¬ÏÃÂê¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë»Ñ¤â¡Ä
¡¡ºòÇ¯12·î31Æü¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤¿27ºÐ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÀÂµî¡Ä¡£àºÇ¸å¤ÎÅê¹Æá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯4·î¤Ë¥¬¥ó¤ò¸øÉ½¤·Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5Æü¤ËÀÂµî¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡£¡ÖÀ¸Á°¤ÎºÝ¤Ï³§ÍÍ¤ËËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Êì¤¬À¸Á°¤ÎÆ£Çµ¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¡¹¤òX¤Ç¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÄ¹Ê¸¤ÇÈ¯É½¡£¡ÖºÇ¸å¤À¤è¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÄ¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë1Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£Çµ¤µ¤ó¤ÎÀÂµî¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÆ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤«¡¢°Â¤é¤«¤Ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Æ£Çµ¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯10·îº¢¤«¤é±¦¼ª¤ÎÆñÄ°¤Ê¤ÉÂÎÄ´¤òÊø¤·ÉÂ±¡¤Ø¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¶ÚÆù¤ä»éËÃ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆðÉôÁÈ¿¥¤Ë°À¤Î¼ðáç¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö²£Ìæ¶ÚÆù¼ð¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢23Ç¯4·î¤Ë¥¬¥ó¤Ë¤è¤ëÆ®ÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸åÉûºîÍÑ¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢´²²ò¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î24Ç¯8·î¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£