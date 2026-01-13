¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ËÎ©¤Á¥¥ê¥ó4Æ¬¤Ë¤Ä¤Ä¤«¤ì¡Ä¸µ¥Ï¥í¥×¥í»°¹¥³¨Íü¹áà¾×·â¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î½÷²¦!¡×¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡¥Ï¥í¡¼!¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈþÍ¦ÅÁ¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢»°¹¥³¨Íü¹á(41)¤¬µðÂçÆ°Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËºÜ¤»¤¿¤é¹çÀ®¡©AI?ËÜÊª¡©¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤¿¤è¾Ð¡£ËÜÊª¤À¤è¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎÆ°Êª±à¤Ç4Æ¬¤Î¥¥ê¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿à¾×·â¥·¥ç¥Ã¥Èá¡£
¡¡À®Ä¹¤·¤¿¥ª¥¹¤ÇÌó5¡Á6¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥á¥¹¤ÇÌó4¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ê¥ó¤¬¡¢¼Ö¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿»°¹¥¤Ë²û¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹çÀ®¤äAI¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥ì¥¢¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î½÷²¦!¡×¡ÖÀ¸¤Ç¥¥ê¥ó¸«¤¿¤³¤ÈÌµ¤¤¤Ê¤¡¡£ÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡»°¹¥¤Ï2004Ç¯¤ËÅö»þ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÐÀîÍü²Ú¡¢²¬ÅÄÍ£¤È¶¦¤Ë¡ÖÈþÍ¦ÅÁ¡×¤ò·ëÀ®¤·³èÌö¡£09Ç¯¤Ë¥Ï¥í¡¼!¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤·¤¿°Ê¹ß¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£13Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¡£