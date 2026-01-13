小川さんが再選を果たした前橋市長選挙を振り返ります。

５人が立候補した今回の前橋市長選で、市の職員とのホテル問題で辞職した前の市長の小川晶さん（４３）が６万２８９３票を獲得して再選しました。

昨夜、当選確実を受け支持者の前に現れた小川さんでしたが、市民に迷惑をかけたとしてバンザイはしませんでした。

小川さんは逆風を乗り越え、給食費の無償化など市長在任１年９カ月の市政運営が一定評価されました。任期は１３日から１期目の残りとなる再来年２月までです。

選挙戦では立憲民主党と国民民主党の市議会議員らから支援を受けたほか、保守層の一部や無党派層を取り込み支持を広げました。投票率は４７．３２％で、おととしの前回選挙を７．９３ポイント上回りました。

一方、自民系の市議会議員などが支援した新人で弁護士の丸山彬さんは市政の刷新を訴えましたが及びませんでした。

元前橋市議で共産党の推薦を受けた店橋世津子さんは市街地再開発事業の見直しなどを公約に掲げましたが伸び悩みました。

また、４人が立候補した欠員１の市議補選は無所属で新人の関俊夫さん（６５）が初当選しました。