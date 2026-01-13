山本知事は１３日、定例の記者会見に臨み、群馬県前橋市の前の市長・小川晶さんが市長選で当選したことについて、「市民の民意によって再選されたことに対して敬意を表したい」と話しました。

山本知事は今回の前橋市長選で、新人で弁護士の丸山彬さんを支援していました。１３日の会見で山本知事は、次のように市長選の所感を述べました。

山本知事「前橋市民の民意によって再選されたことに対しては敬意を表したいと思います。前橋市政には依然として多くの課題が残されています。１日も早く市政が正常化して、前橋が前に進む、こういう状況になることを強く臨んでいます」

その後の質疑応答では、市長選の結果を踏まえた自身の受け止めについても言及しました。知事は、小川さんのホテル問題を巡る世の中の見方と地元市民の認識の違いや、２０２２年の官製談合事件などを背景に市民のなかに自民党への不信感があったとしたうえで、「大多数の市民の感覚をすくい取れていなかった面は率直に反省しなくてはいけない」と述べました。

また、小川さんとの今後の向き合い方については、「民意を受けて再選されたので淡々と付き合いをしていく」としたうえで、次のように話しました。

山本知事「状況によって、例えば前橋市としっかりトップ同士で話し合いをしたほうが良いっていうことであれば淡々とやっていくということに尽きると思います」

このように、必要に応じて小川さんと面会する考えを示しました。