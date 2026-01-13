群馬県内の外科医が減少傾向にあるなか、未来の外科医を育てようと、群馬大学は育成に係る費用をクラウドファンディングで募集しています。

群馬県は、人口１０万人あたりの都道府県別の医師数が全国３７位と医師少数県に位置づけられています。とりわけ県内の外科医は２０２２年までの２０年間で約２割減少し、他の診療科に比べて減り方が顕著で、平均年齢も５８．７歳と高齢化が進んでいます。

こうした状況のなか、群馬大学では未来の外科医を育てようと、独自の育成プログラムを用意して若手医師の確保に取り組んできました。しかし、大学の研究費の減少や物価の高騰を受け、プログラムの維持を大学の予算だけでは賄えなくなったことからクラウドファンディングの実施を決めたということです。

クラウドファンディングは、専用のサイトで今月１３日から４月１３日までの３カ月間行われ、目標金額は１２００万円としています。

会見に臨んだ日本消化器外科学会の理事長も務める群馬大学の調憲医学系研究科長は、今後も外科医の減少が続けば手術の待機期間が延び、「本来救える命が救えなくなることが懸念される」として、広く協力を呼びかけました。