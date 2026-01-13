初出場ベスト4に1試合の最多得点記録。近年は、数多くのタレントをJリーグ、海外にも輩出してきました。創部25年目で選手権日本一に輝いた神村学園。その歴史を振り返ります。



夏冬2冠、県勢21年ぶりとなる選手権優勝を果たした神村学園。試合後、中野キャプテンは…



（神村学園・中野主将）

「日本一になるまでに、歴代の先輩方が繋げてくれたのが今の自分たちの代で日本一になれたのかなと思います」





2002年創部の神村学園高等部男子サッカー部。創部5年目で激戦区・鹿児島を制し、選手権に初出場しました。85回大会星稜高校との準々決勝。神村学園のエースナンバー14番、鹿児島ユナイテッドでも活躍した五領 淳樹選手が国立への扉を切り開きます。初出場でベスト4に進出しました。鹿児島城西の大迫 勇也選手が1大会10ゴールの最多得点記録を樹立した87回大会の選手権。その次の大会で2回目の出場を果たした神村学園。初戦でとんでもない記録を作りました。（実況）「ファンスンミン、大楠、大楠！」「ファンスンミンだ。ゴール7点目」「ゴール10点目！神村学園なんと首都圏開催以降、最多得点記録達成！」超攻撃的なスタイルで1試合の最多得点記録となる10ゴール。ベスト8という成績以上に記憶に残るチームでした。そして101回大会、全国から注目されるタレントたちが選手権で躍動しました。（実況）「神村には王がいる。その名も福田師王！」ドイツのブンデスリーガで挑戦する福田師王選手。（実況）「大迫で来たー！」J1セレッソ大阪の大迫 塁選手。全国屈指のタレント軍団は、初出場の時以来のベスト4。優勝には届きませんでしたが、高校年代最高峰のリーグ、プレミアリーグに昇格し、後輩たちに大きな財産を残しました。県大会で史上初の7連覇を果たし、乗り込んだ102回大会。福田師王選手と同じように卒業後、即海外に渡った吉永夢希選手など、この年もタレントが揃いましたが国立にはあと一歩届かず。中高一貫で強化する神村学園。全国中学校サッカー大会で初優勝した世代が最終学年を迎えた前回大会。J1ガンバ大阪の名和田 我空選手などを擁し、インターハイ準優勝を収めるなど期待、注目が集まりましたが…。（実況）「今、ここで全力の80分終了。鹿児島城西全国への重い重い扉を切り開きました」県大会の決勝で鹿児島城西に0対1で敗れ、王座を奪われました。この日奪われた1点がボールの一番近くにいたキャプテン、中野選手の人生を揺らしました。（神村学園・中野主将）「このシーンだけをスマホの中に切り取っていたりするぐらい、重い失点。記憶に残っている一点」その悔しさを糧に掴んだ夏冬2冠。（神村学園・中野主将）「日本一になるまでに歴代の先輩方が繋げてくれたのが今の自分たちの代で日本一になれたのかなと思います」歴代の先輩たちが少しずつ積み上げてきたサッカー、思いが創部25年目で大輪の花を咲かせました。