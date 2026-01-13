衆議院の解散・総選挙のスケジュール案は2つ浮上しています。

今月23日に高市総理が衆議院を解散し27日公示、2月8日投票の案と2月3日公示、15日投票の可能性もあります



一方で、山口県では今月22日に県知事選挙が告示され2月8日に投票となっています。もし、総選挙と県知事選の同日選挙となれば初めてのことです。



13日、知事選に向けて県選挙管理委員会が市町の担当者と会議を開きました。

県庁で開かれたオンライン会議では市町の担当者から総選挙の投票日が2月15日になった場合県知事選の投票日を同じ日に変更できるのかとの質問が出ました。





これに対し県選挙管理委員会は・・・。「（県知事選の）日程をずらすのは難しいのかなと」県知事選挙の投票用紙がすでに2月8日執行と記載されて印刷を終えているため、総選挙に合わせて知事選の日程を変更することは難しいとしました。（県選挙管理委員会 辻󠄀秀典・事務局次長）「知事選投票所の開設を含め準備を進めているので同日の方がコストの面からすると有利なところはある」もし、総選挙と県知事選が同日になれば県内では初めてのこと。各市町の選管は2つの日程パターンをにらんで急ピッチで準備を進めることになります。