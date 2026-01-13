【県勢初の夏冬2冠】“中野世代”最後の1日 悔しさから這い上がった1年 それぞれの未来へ
6万人を超える観客が詰めかけたMUFGスタジアム、国立競技場で躍動し、県勢21年ぶりの優勝、県勢初の夏冬2冠を成し遂げた神村イレブン。前回大会の県大会で敗れたあの日から這い上がり、成し遂げた偉業。中野世代、最後の1日を振り返ります。
(実況)
「夏冬2冠を達成しました、104回目の選手権優勝は鹿児島県代表神村学園です」
12日の決勝。試合前のロッカールーム。選手たちはリラックスした様子で決戦の日を迎えていました。
「PK改めて観たけどやばいコース蹴ってたね」
(中野陽斗主将)
「イージーではないですけどずっと練習していて。練習でもずっとあのコースしか蹴っていなかったので」
(日髙元選手）
「何本か外してました」
104回目の決勝、国立のチケットは完売。
(福島和毅選手)
「楽しみです。決勝まで来る力はあると思っていたがいざ来るとテレビで観ていたのでフワフワする」
6万人を超える観客の前での最後の試合に選手たちも特別な思いがこみ上げていました。
(中野陽斗主将)
「きょう満員らしいですね。なかなかないので頑張ります。楽しみます。最後の試合ですしみんなで楽しんで終われたらというのが一番。」
(中野陽斗主将)
「色々な見られ方があるけどやることは変わらない。しっかりチャレンジャー精神を持って楽しんで絶対勝ちましょう」
2点をリードして迎えたハーフタイム。
(有村圭一郎監督)
「お前らが健気に必死に頑張る姿をみんな見に来たんじゃないの？何かをつかむために必死になってる。身を粉にして頑張る。そんな姿があるから高校サッカーは人気がある。必死になって高校サッカー最後の45分だからみんなで頑張ろう」
最高の仲間たちと戦う最後の45分。選手たちは夢舞台で、最後まで躍動しました。
(中野陽斗主将)
「鹿児島県民のみなさん！神村学園が夏冬2冠を取ったのでさらにサッカーを盛り上げましょう！」
(堀ノ口瑛太選手)
「シュートはずっと意識していて準決勝までチャンスが来なくて決勝でやっと来て一本で決めきることができて良かった」
(日髙元選手)
「本当にみんなが走って頑張ってくれて自分のところにたまたまこぼれてきてしっかり決めきれてよかった」
(福島和毅選手)
「準決勝、決勝と国立で6万人も入るようなピッチでプレーする機会はプロにいってもあるかわからないので良い経験になった」
(徳村楓大選手)
「つらいことや楽しいこと、たくさんあったがそれも含めて全部自分を成長させてくれたと思うので色々な方々に感謝を伝えたい」
史上6校目、県勢初の夏冬2冠を成し遂げた神村イレブン。最高の思い出と感謝を胸にそれぞれの未来へと進んでいきます。