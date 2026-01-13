大阪府知事・市長が辞職し衆院選に合わせて出直しダブル選挙に臨むことを検討　“大阪都構想”実現へ…「民意を問う可能性の検討」

大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長は、いわゆる「大阪都構想」の実現に向け、それぞれが辞職し、衆院選に合わせて出直しダブル選挙に臨むことを検討していることが分かりました。



大阪府の吉村知事は、政権が掲げる「副首都」構想を大阪で実現する上で二重行政の解消のため特別区の設置を主張しています。



また「大阪都構想」については、民主的プロセスの必要性を繰り返し訴えてきましたが、１月１３日、衆議院の解散・総選挙に合わせた自身の出直し知事選の実施について問われると…





（大阪府 吉村洋文知事）「さまざまな可能性、選択肢については熟考していきたいと思います。」一方、大阪市の横山市長は先ほど、辞職して次期衆院選に合わせて出直し選挙に臨むことを検討していると話しました。（大阪市 横山英幸市長）「民意を問う必要があるという協議の中で、出直し選挙が選択肢にあった。急な衆院選になりますが、あわせて出直し選で民意を問う可能性の検討を今している」「大阪都構想」は、過去２回の住民投票で、いずれも僅差で否決されていますが、吉村代表は、出直し知事選挙などの「民主的プロセス」を経れば、３回目の挑戦が可能との考えを示していました。