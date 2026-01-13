被害者1千人超 総額16億円余りか…“買った健康器具を預けて配当金” ウソの投資話で現金騙し取った疑い 男2人を逮捕
ウソの投資話で金をだまし取ったとして、会社社長ら男2人が逮捕されました。被害は、1000人以上からおよそ16億8000万円にのぼるとみられています。
灰色のマスクをつけ、うつむき加減で車に乗り込む男。13日朝に逮捕された、守山区のコンサルティング会社「ラティーナ」代表取締役の菱川博行容疑者(61)です。
菱川容疑者は、大阪市のレンタル業・戸田洋輔容疑者(41)と共謀し、「健康器具を購入し預けてもらえれば、レンタル事業として運用して配当金を渡す」などとウソを言い、西区に住む男性(47)から現金341万円をだまし取った疑いが持たれています。
配当金の支払いは一部であったとみられていますが、実際には健康器具が購入された記録はなく、海外でレンタルもしていなかったとみられています。
こうした投資詐欺に詳しい弁護士は…。
名城法律事務所の正木健司弁護士：
「顧客に払うレンタル料（の配当金）も、他の顧客からの購入代金です。それを自転車操業のように使いまわししている」
警察は2人の認否を明らかにしていませんが、被害は1000人以上からおよそ16億8000万円にのぼるとみられています。