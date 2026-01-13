ウソの投資話で金をだまし取ったとして、会社社長ら男2人が逮捕されました。被害は、1000人以上からおよそ16億8000万円にのぼるとみられています。



灰色のマスクをつけ、うつむき加減で車に乗り込む男。13日朝に逮捕された、守山区のコンサルティング会社「ラティーナ」代表取締役の菱川博行容疑者(61)です。



菱川容疑者は、大阪市のレンタル業・戸田洋輔容疑者(41)と共謀し、「健康器具を購入し預けてもらえれば、レンタル事業として運用して配当金を渡す」などとウソを言い、西区に住む男性(47)から現金341万円をだまし取った疑いが持たれています。





2人は、脳波測定器などの健康器具を最高220万円で販売。これらの器具をシンガポールやスリランカで高額でレンタルすることで、配当金を毎月受け取れると案内していました。配当金の支払いは一部であったとみられていますが、実際には健康器具が購入された記録はなく、海外でレンタルもしていなかったとみられています。こうした投資詐欺に詳しい弁護士は…。名城法律事務所の正木健司弁護士：「顧客に払うレンタル料（の配当金）も、他の顧客からの購入代金です。それを自転車操業のように使いまわししている」警察は2人の認否を明らかにしていませんが、被害は1000人以上からおよそ16億8000万円にのぼるとみられています。