¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê£¹£±¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£º£·î£±Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï¡ÖÁªµó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²¿ÅÙ¤«¤´°ì½ï¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸å¤«¤é¸«¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îµá¤áÊý¤¬À¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»Å»ö¤Ö¤ê¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎäÀÅ¤Ç¤ª¤â¤Í¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÈÏÀÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï£±Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¡££¸£±ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤è¤ê±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£