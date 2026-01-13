１３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、冒頭で同局ＯＢでフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さん（享年８１）が１日、肺がんのため死去したことを報じた。

「ぴったしカン・カン」、「ザ・ベストテン」などの名場面の映像を見届けたキャスターを務める井上貴博アナウンサーはＴＢＳの大先輩でもある久米さんについて「久米さんは、みのもんたさんと同い年で同期という関係性ですけれども、みのさんはカメラワークとかはあまり言わない印象なんですよね。それはプロのカメラマンがやってくれると。俺はプロのしゃべり手だからと。久米さんはカメラワーク、演出もそうですし、ディレクションもそうですし、すべてを指揮する方が久米さんなのかなという気かします」と回顧。

出水麻衣アナが「テレビではカッチリしている久米さんでしたけれども、私、ラジオでご一緒することもあったんですけど、ラジオに来る時は結構、派手なアロハとか着てらっしゃったりして、そのギャップもたまらない方でしたね」と話すと、井上アナは「服装には確かにこだわってらっしゃういましたね」と、うなづいていた。