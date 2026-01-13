2/9編み物中毒者 kiho.さんワークショップ開催のご案内

2025年1月に刊行した『かぎ針編みの編み図が読めるようになる本』(kiho.／natsuki 著、奥住玲子 監修)の勢いが止まりません。手芸書としては異例の、1年足らずで7刷2万部に到達。読者の皆さんから「かぎ針編みが楽しくなった！」「もっといろいろ編みたいです」と大きな反響を呼んでいます。

その勢いを引き継ぐ続編『も～っとかぎ針編みの編み図が読めるようになる本』(kiho.／natsuki／まつざきしおり 著、奥住玲子 監修)が2026年2月2日に発売されます。その刊行を記念して、ワークショップの開催が決定しました！

講師は、本シリーズの著者のお一人であるkiho.さん。開催日は2026年2月9日です。

写真協力：kiho. 協力：foglinenwork

ワークショップ１ 「シュシュ」

『かぎ針編みの編み図が読めるようになる本』掲載作品の「シュシュ」。kiho.さんの掲載作品の中でも、とくに反響が大きかった人気作品です。このワークショップでは、そのシュシュにアレンジを加えて、あたらしいデザインに仕上げます。

日時：2026年2月9日(月) 10:00～12:00 ＊9:50受付開始

場所：fog 2nd FLOOR

東京都世田谷区代田5-35-1 ２F

（京王井の頭線・小田急小田原線 下北沢駅西口、南西口より徒歩3分）

https://foglinenwork.com/jp/store/

定員：10名

レッスン費：4,500円(税込)

＊材料(毛糸・ヘアゴム)、お茶菓子代、日本文芸社の編み物本1冊、記念グッズを含みます。

＊作品画像はイメージです。

＊色の組み合わせは2種類(1.●ミントグリーン ✕ ●ブラウン、2.●クリーム ✕ ●ブルーパーブル)をご用意しております。数に限りがあるため、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

＊当日、会場にご用意している編み物本から、お好きなものをお選びいただけます。

＊長編み・細編みができる方のご参加をお待ちしております。

当日の持ち物

●かぎ針7/0号

●糸切りハサミ

●とじ針

＊必要な方は、糸通しなど普段お使いの編み物道具をご持参くださいませ

ご予約方法：先着順になります

2026年1月15日(木)10:00からお申し込み開始

「お申し込みはこちら」のボタンをクリックしてお申し込み画面におすすみください。

お申し込みはこちら

ワークショップ２ 「アフリカンフラワーモチーフのバッグ」

新刊『も～っとかぎ針編みの編み図が読めるようになる本』に掲載されている「アフリカンフラワーのバッグ」を毛糸と大きさを変えて、持ち手を異素材パーツにアレンジしておしゃれ感マシマシ！コンパクトなサイズ感でバッグチャームとしても活躍してくれそうです。

日時：2026年2月9日(月) 14:00～16:00 ＊13:50受付開始

場所：fog 2nd FLOOR

東京都世田谷区代田5-35-1 2F

（京王井の頭線・小田急小田原線 下北沢駅西口、南西口より徒歩3分）

https://foglinenwork.com/jp/store/

定員：10名

レッスン費：5,000円(税込)

＊材料(毛糸・バッグチャームチェーンなど)、お茶菓子代、日本文芸社の編み物本1冊、記念グッズを含みます。

＊作品画像はイメージです。

＊色の組み合わせは2種類(1.●ブラウン ✕ ●ラベンダー、2.●ピンクページー ✕ ●モスグリーン)をご用意しております。数に限りがあるため、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

＊当日、会場にご用意している編み物本から、お好きなものをお選びいただけます。

＊長編み・細編みができる方のご参加をお待ちしております。

当日の持ち物

●かぎ針5/0号

●糸切りハサミ

●とじ針

＊必要な方は、糸通しなど普段お使いの編み物道具をご持参くださいませ

ご予約方法：先着順になります

2026年1月15日(木)10:00からお申し込み開始

「お申し込みはこちら」のボタンをクリックしてお申し込み画面におすすみください。

お申し込みはこちら

みなさまのご参加をお待ちしております！