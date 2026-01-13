ドイツ卸売・貿易連盟 長期的な構造改革を要請 ドイツ卸売・貿易連盟 長期的な構造改革を要請

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドイツ卸売・貿易連盟（ＢＧＡ）

今年のドイツの卸売売上高が０．７％の微増になると予測（前年はゼロ成長）

ドイツが抱える構造的な問題を克服するには、借り入れに依存した景気刺激策以上の対策が必要

ここ数年は消費財が卸売部門全体を下支えしているが、生産財は急減しており、受注不足、人員削減、短時間労働が見られる

これは単に卸売業界だけの問題ではなく、ドイツ経済全体の構造的問題を反映している

今後数年間の緩やかな成長予測は政府支出に基づくもの

政府の一連の財政措置について、真の自律的な成長ではなく、借金で賄われた刺激策に過ぎない

債務は短期的な弾みにはなるが、長期的な構造的弱点には対応できない

（ロイター）

外部サイト