ドル円１５８．９０近辺、ユーロドル１．１６７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は158.90近辺、ユーロドルは1.1670近辺での推移。この日はドル円動向が主役となっており、ドル円は東京朝方の157.90付近を安値に買われ続けている。ロンドン序盤には159円の節目を上回り、高値を159.05付近に更新した。その後は158.90付近での揉み合いに高止まりしている。



ユーロ円も東京午前の184.26付近を安値に買われ、ロンドン序盤には高値を185.54付近に更新した。ユーロ導入以来の最高値を記録している。



円売りが広がるなかで、ドル相場は地味な動きに終始している。ユーロドルは1.1654から1.1674までの20ポイントレンジにとどまっている。



USD/JPY 158.89 EUR/USD 1.1667 EUR/JPY 185.38

