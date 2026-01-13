³§Àî¤µ¤ó¡¢²°Æâ¥¹¥¡¼¾ì·úÀß¤Ø¡¡¿·²ñ¼ÒÄÌ¤¸¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®¤Ê¤É¤Ç
¡¡¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼ÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ4Âç²ñ½Ð¾ì¤Î³§Àî¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡ÖJapan¡¡Snow¡¡Mountain¡¡Consulting¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥Î¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ²°Æâ¥¹¥¡¼»ÜÀß¤Î·úÀß¤È¹ñÆâ¤Î¥¹¥¡¼¾ìºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤È13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µ¨Àá¤òÌä¤ï¤ºÀã¾å¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÄÌÇ¯·¿¥¹¥¡¼¥É¡¼¥à¡×¤ÎÀ°È÷¤ò¹½ÁÛ¤Ë·Ç¤²¡¢³§Àî¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®¤Ê¤É¤Ç·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Âç²ñ¤ÎÍ¶Ã×¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ë¤Ï1993Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿²°Æâ¥¹¥¡¼¾ì¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¥¹¥¡¼¥É¡¼¥àSSAWS¡Ê¥¶¥¦¥¹¡Ë¡×¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2002Ç¯¤Ë±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£