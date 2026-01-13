ベッキーが『MAD5』で試練の救出劇 くっきー！「小指舐めさせて」「キスしたい」
野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリによるABEMAの特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）の第2回が11日に放送された。ゲストのベッキーが巨大工場を舞台に、何者かに囚われた『MAD5』メンバーをケムリと救出に向かう。
【独占インタビュー動画】 くっきー！＆ザコシ＆しずる池田＆川北茂澄＆松井ケムリ『MAD5』
『MAD5』は、くっきー！とハリウッドザコシショウが開設したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』から生まれたプロジェクト。枠に収まらない発想力と個性を武器に、5人が毎回異なるテーマに挑む。
#2冒頭でケムリが、番組の成り立ちを説明しながらベッキーに参加を呼びかけるが、ベッキーは『シュシュごく』出演時を振り返り、「嫌な思い出しかない」「縁を切りたかった」と苦笑い。「MAD6として…」という誘いにも即座に拒否するやり取りから、早くも独特の空気が漂う。
工場内で2人が最初に遭遇したのは、悪魔に体を乗っ取られた“デビルくっきー！”。助け出すには対決に勝つ必要があり、「興奮させられたら勝利」という不穏なゲームが始まる。くっきー！は「小指舐めさせて」「キスしたい」と暴走し、ベッキーに無理難題を突きつける展開に。かつて“バラエティークイーン”として活躍したベッキーが、どのような対応を見せるのか。
また、#1で丸刈りになるという捨て身の行動を見せ、「この番組に懸けすぎ」と話題を呼んだ池田は、#2でも再び自らを追い込む過酷な勝負に挑戦。体を張ったゲームの末、今度は“尻”が大変なことになるという衝撃展開が待ち受ける。
極悪非道な悪魔に支配されたくっきー！、ザコシ、池田、川北を救い出すことはできるのか。
