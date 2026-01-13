ÃæÅç·ò¿Í¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈÌò¤ËÄ©¤à¡¡¡È¥»¥¯¥·ー¥µ¥ó¥¥åー¡É¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©
¡¡ÃæÅç·ò¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix¥·¥êー¥º¡ØS¤ÈX¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§ÃæÅç·ò¿Í¤¬¼«¿È¤âÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¡¡Netflix¥·¥êー¥º¡ØS¤ÈX¡Ù2026Ç¯ÇÛ¿®
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Â¿ÅÄ´ðÀ¸¤ÎÌ¡²è¡ØS¤ÈX～¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈÁúÄ»°í¿Í¤Î¹ðÇò～¡Ù¡£ÃæÅç¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Àº¿À²Ê°å¤Ç¤¢¤êÇ§Äê¥»¥Ã¥¯¥¹¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ëÁúÄ»°í¿Í¤À¡£ÁúÄ»¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡¢ED¡¢ÉÔÎÑ¡¢ÀÅª¥È¥é¥¦¥Þ¡¢¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ë¤¯¤¤Çº¤ß¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£ÊÐ¸«¤Î»ëÀþ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ÁúÄ»¤ÏÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òµÞ¤«¤µ¤º¡¢ÃúÇ«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¤·ÁúÄ»¤Ï¡ÈÊ¹¤¯Â¦¡É¤È¤·¤Æ´°àú¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¼«¿È¤â¤Þ¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÄË¤ß¤Ë¡¢¤è¤ê¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¸«¤ÆºÇ½é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÃæÅç·ò¿Í¤Ê¤Î¤«¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÅç¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡È¥»¥¯¥·ー¥µ¥ó¥¥åー¡É¤À¤í¤¦¡£¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¿¤À¿§µ¤¤ò²¡¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤Î·è¤áÂæ»ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ì¤Î¶õµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ëÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â³Î¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÈà¤Î¡È¥»¥¯¥·ー¡É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ØS¤ÈX¡Ù¤¬ÃæÅç·ò¿Í¤Î¡È¥¤¥áー¥¸¡É¤ò¡¢¤É¤¦°ã¤¦Êý¸þ¤Ë°ú¤½Ð¤¹ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡Ö»É·ã¡×¤ä¡Ö²á·ã¤µ¡×¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁðÌîæÆ¸ã´ÆÆÄ¤â¡¢¸¶ºî¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÇº¤ó¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê¢¨¡Ë¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤ÎÌò¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¤»¤ë¥»¥¯¥·ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éÏÃ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£Æ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤âÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê·è¤áÂæ»ì¤è¤ê¤â¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÔ¤Ä´Ö¤ä¡¢½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤òÁª¤ÖÃúÇ«¤µ¤À¡£
¢£¼ç±éºî¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¥¤¥áー¥¸¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿ÃæÅç·ò¿Í¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢ÃæÅç¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÌò¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¼ç±éºî¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃæÅç·ò¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥É¥í·º -·Ù»ëÄ£ÁÜºº»°²Ý-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¡ØÌ¤Ëþ·Ù»¡ ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥é¥ó¥Êー¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤ÎÇ®ÎÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àª¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤ä¼å¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÈà½÷¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¾¾±Ê¤µ¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ö¥³¥á¤Î²¦Æ»¤òÃ´¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡È¥¹¥¿ーÁü¡É¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Netflix±Ç²è¡Øºù¤Î¤è¤¦¤ÊËÍ¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ç¤ÏÇÉ¼ê¤ÊÌ¥¤»¾ì¤è¤ê¤â¡¢¿´¤ÎÍÉ¤ì¤òÃúÇ«¤ËÄÉ¤¦¼Çµï¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ø¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡¿Concordia¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç³¤³°¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥åー¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ØS¤ÈX¡Ù¤Ç¿Í¤ÎÇº¤ß¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÂ¦¤Î¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°Õ³°À¤À¤±¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤Î±äÄ¹¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¤¬¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬¡¢¡Ø¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡Ê¢¨¡Ë¡£ÁúÄ»¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·è¤á¤Ä¤±¤º¡¢ºÙ¤«¤ÊÊÑ²½¤Þ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢ÃæÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²»³Ú¤òºî¤ë¤È¤¤Î´¶³Ð¤Ë¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ä²¹ÅÙ¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¶Êºî¤ê¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢»É·ã¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÃæÅç¤Î°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶¯¤¤¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÃæÅç·ò¿Í¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤±¤ì¤É¡ØS¤ÈX¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¸«¤»¾ì¤è¤ê¤â¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¦Â¦¤ÎÁúÄ»¼«¿È¤â¡¢ÍÉ¤ì¤¿¤êÌÂ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ØS¤ÈX¡Ù¤ÏÀ¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÜ²»¤òÏÃ¤¹¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤ËÃæÅç·ò¿Í¤¬Î©¤Ä¤«¤é¤³¤½¡¢¥»¥¯¥·ー¥µ¥ó¥¥åー¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·µ÷Î¥¤Î¶á¤¤¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
