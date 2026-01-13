U-17日本女子代表メンバー発表! ポルトガル遠征で欧州勢と3試合対戦へ
日本サッカー協会(JFA)は13日、今月のポルトガル遠征に臨むU-17日本女子代表メンバーを発表した。今月21日にU-17チェコ女子代表、24日にU-17スイス女子代表、、27日にU-17ポルトガル女子代表とそれぞれ対戦する。
■スタッフ
監督:白井貞義
コーチ:横道玲香
ロールモデルコーチ:近賀ゆかり
GKコーチ:井嶋正樹
フィジカルコーチ:石井孝典
テクニカルスタッフ:見原慧
■選手
▽GK
池田桃花(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)
若月りる葉(JFAアカデミー福島)
宮地絢花(INAC神戸テゾーロ)
▽DF
久保田真帆(ジェフユナイテッド千葉レディースU-18)
前田御里(作陽学園高)
北村礼(INAC神戸レオンチーナ)
四本帆夏(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
若月いずみ(テネシーSC/アメリカ)
近藤咲季(藤枝順心高)
伊藤杏莉(JFAアカデミー福島)
▽MF
樋口らら(マイナビ仙台レディースユース)
佐藤寿音(VONDS市原FCレディース)
清水和楽(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)
野田芙多葉(JFAアカデミー福島)
大田ありす(INAC神戸レオンチーナ)
清水美海(ちふれASエルフェン埼玉マリU-18)
角谷瑠菜(ジェフユナイテッド千葉レディースU-18)
花城恵唯(JFAアカデミー福島)
松下遥蘭(JFAアカデミー福島)
山田美月(筑陽学園高)
栗田七海(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
▽FW
田村胡桃(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
池田柚葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
