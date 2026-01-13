　日本サッカー協会(JFA)は13日、今月のポルトガル遠征に臨むU-17日本女子代表メンバーを発表した。今月21日にU-17チェコ女子代表、24日にU-17スイス女子代表、、27日にU-17ポルトガル女子代表とそれぞれ対戦する。

■スタッフ

監督:白井貞義

コーチ:横道玲香

ロールモデルコーチ:近賀ゆかり

GKコーチ:井嶋正樹

フィジカルコーチ:石井孝典

テクニカルスタッフ:見原慧

■選手

▽GK

池田桃花(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)

若月りる葉(JFAアカデミー福島)

宮地絢花(INAC神戸テゾーロ)

▽DF

久保田真帆(ジェフユナイテッド千葉レディースU-18)

前田御里(作陽学園高)

北村礼(INAC神戸レオンチーナ)

四本帆夏(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

若月いずみ(テネシーSC/アメリカ)

近藤咲季(藤枝順心高)

伊藤杏莉(JFAアカデミー福島)

▽MF

樋口らら(マイナビ仙台レディースユース)

佐藤寿音(VONDS市原FCレディース)

清水和楽(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)

野田芙多葉(JFAアカデミー福島)

大田ありす(INAC神戸レオンチーナ)

清水美海(ちふれASエルフェン埼玉マリU-18)

角谷瑠菜(ジェフユナイテッド千葉レディースU-18)

花城恵唯(JFAアカデミー福島)

松下遥蘭(JFAアカデミー福島)

山田美月(筑陽学園高)

栗田七海(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

▽FW

田村胡桃(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

池田柚葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)