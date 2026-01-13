週末に突如湧き出た“解散報道”に県内も揺れています。高市首相が検討する、1月23日に召集予定の通常国会の冒頭での衆議院解散。県内の反応を取材しました。



（街の人）

「高市さん個人の力に頼っている感じがあるので党全体として足並み揃えるみたいな準備は必要なのかなと思う。急だなとは思いました」



（街の人）

「中国ともめてる感じがあるのでどうなっていくのか。もうちょっと頑張ってほしいという気はしますけど」





2025年10月の高市政権発足から約3か月――。政権内では、23日に召集が予定されている通常国会冒頭での衆議院の解散が検討されています。地方行政の専門家はこのタイミングでの解散は予想外だと言います。（鹿児島大学・平井一臣名誉教授）「内閣支持率が高いうちに勝負に出ようかというそっちの考えが強くなったのかな」高市首相はこれまで物価高対策や政策の実現を優先するとして早期解散に否定的な考えを示してきました。（鹿児島大学・平井一臣名誉教授）「来年度の予算について国民民主党も賛成するというところまで話をしていたので、そうすると選挙よりは、まず予算の年度内の成立が普通考えると最優先課題という考えなんだろうなと思って見ていたから、いくら支持率が高いとはいえちょっと予想外」降ってわいた解散報道に県内の政党の反応も様々です。（自民党県連・藤崎剛幹事長）「当初予算がどうなっているかを含め、地方議会も入ってくる重要な場面。年度内の成立含め国の予算の審議は大丈夫か心配するところではある」野党は反発を強めています。（立憲民主党県連・柳誠子代表）「憤りを感じている。あれだけ高市総理「働いて働いて働いていく」という発言もあったが、一方で国民の暮らしが大変だという中での解散、何のために解散するのか」日本維新の会は、解散が正式に決まっていない中コメントは控えるとしています。国民民主党県連は「大義がない。年度内の新年度予算成立を目指す中、解散する必要があるのか」と指摘。公明党県本部は、「政治空白は作るべきではない」と強調。共産党県委員会は「物価高騰に対して有効な対策もない中、追い詰められて解散に打って出たのでは。」としています。参政党県連は、「いつ解散総選挙となってもいいように、体制を整えてきた」と意欲を示しています。解散した場合の衆院選の日程は1月27日公示、2月8日投開票来月3日公示、15日投開票が候補となります。鹿児島選挙区での候補者の擁立について、自民党は選出の方法も含めこれから検討。立憲民主党は1区と3区に参政党は1区、共産党は2区に、国民民主党も擁立する意向を示しています。公明党は、これまで通り比例で候補者をたてる方針です。何が争点となるのでしょうか。（鹿児島大学・平井一臣名誉教授）「積極財政によって景気を刺激して、物価高にも応えるというやり方についてどうなのかということが、一つ大きな争点にはなると思うが、もう一つはやっぱり、この解散の正当性についての論戦はかなりあると思う。つまり、政権発足以、降高市さんが主張していたことと、このタイミングで解散をやること整合性があるのかないのか」高市首相がいつ解散に言及するのか。注目が高まります。