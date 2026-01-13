Ï¢ÌÁ¤Î¸í¤ê¤Ç¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤¬½Ð¾ì³ð¤ï¤º¡¡1972Ç¯¤Î»¥ËÚ¸ÞÎØ¤«¤é¥½¥Á¸ÞÎØ¤Þ¤Ç12Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÏ¢ÌÁ¤Î¸í¤ê¤Ç¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¤¬13Æü¡¢ÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤Î¶¥µ»°Ñ°÷²ñ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1972Ç¯¤Î»¥ËÚ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é2014Ç¯¤Î¥½¥Á¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç12Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¾ò·ï¤ÏÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤È4¿Í¾è¤ê¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ»¤»¤¿Ê£¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ï¢ÌÁ¤¬¤½¤Î²ò¼á¤ò¸í¤ê¡¢ÃË»Ò4¿Í¾è¤ê¤ò´Þ¤á¤¿±óÀ¬·×²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ÌÁ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç²¼¤µ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£