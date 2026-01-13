14人死傷ひき逃げで逮捕の男（37）歩行者3人をはねる直前アクセル踏み込む…容疑者立ち会いで動作確認や実況見分　東京・足立区

東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件。

逮捕された男が実際に車に乗り込み、事件当時の動作を確認しました。

捜査員とともに警察署から出てきた男。

東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件で逮捕された横尾優祐容疑者（37）です。

警視庁は13日午前、横尾容疑者を車に乗せ、アクセルやブレーキの踏み方など事件当時の動作を確認しました。

事件が起きたのは2025年11月。

自動車販売店から盗まれた車に歩行者らが次々とはねられ、2人が死亡、12人が重軽傷を負いました。

事件現場では13日に実況見分も行われ、捜査員は車が歩道に進入してから再び車道に出るまでの状況を確認しました。

これまでの調べで、横尾容疑者は歩道に進入した後、最高時速64kmで走行していたことが分かっています。

加えて、歩行者3人をはねる直前、アクセルを踏み込んでいたことが新たに分かりました。

殺人などの容疑については黙秘しているという横尾容疑者。

その後の捜査関係者への取材で、新たな供述内容が明らかになりました。

横尾容疑者は、死亡した2人やけがをさせた人たちに対して「申し訳ない」と話しているということです。