オモテに見える配線を徹底的になくし、美しいデスク環境を構築している2人のスペシャリストから、実際に愛用している、配線を「減らす」「まとめる」「隠す」アイテムを教えてもらった。

異素材をかけ合わせた非日常を感じるデスク【ニノさんのデスク】

「家族が集まる開放的なリビングの中にある“大人の隠れ家的書斎空間”がテーマ。スタイリッシュな黒、ぬくもりや味のある木材、インダストリアルなガジェットを取り入れ、日常の中にある非日常的なデスク環境作りをしています。そのため、生活感が出やすい配線には特に気を遣っています」（ニノさん）

【減らす】

↑リビングの中にあるワークスペース。

↑3in1充電ステーション「Twelve South HiRise 3 Deluxe」を使用。iPhone、Apple Watch、AirPodsを3台同時にワイヤレスで充電できる。ミニマルかつ洗練されたデザインもお気に入り。

【まとめる】

↑ケーブルがバラつく箇所では結束バンドを使う。

↑デスク裏面はマグネット式のケーブルクリップでたるみを解消。

↑モニターアーム周りなど同経路で複数の配線を這わせる箇所はケーブルスリーブで一本に集約している。

ニノ

Apple製品やガジェット、家電レビューを中心とした動画コンテンツを発信。ガジェットブログ「MONOTIVE」も運営している。

機材の露出を減らして暮らしになじむ仕事空間に【難波拓斗さんのデスク】

「リビングの一角にデスクを置いているため、部屋になじむような暖かみのあるアイテムを揃えたり、機材っぽさを緩和する工夫を施したりしています。電動昇降デスクの天板はPREDUCTSの「DESK STUDIO」を採用。天板裏にレールが備わり、様々なモジュールを設置できます」（難波拓斗さん）

【まとめる】

↑使用時のみ引き出せるオウルテックの巻き取り式充電ケーブル「katamaki」。3Dプリンターで印刷したモジュールで3つ並べている。

【減らす】

↑AnkerのUSBハブ「PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Dock」により、USB-Cケーブル1本でMacBookを各種デバイスに接続できる。

↑ベルキンの「Qi2 25W Magnetic Charging Dock」は、3デバイス同時にワイヤレス充電が可能だ。

【隠す】

↑PREDUCTSの「Mesh Cable Holder」は、「DESK」シリーズ専用のケーブルオーガナイザー。中に電源タップを入れ、余分なケーブルやACアダプターなどをスッキリと収納できる。

難波拓斗

2000年生まれ。大学在学中よりYouTubeチャンネルを開始し、インテリアや生活雑貨を中心に暮らしに役立つアイテム情報を発信中。

※「GetNavi」2025年12月号に掲載された記事を再編集したものです。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

