ホロライブ・ロボ子さん、料理配信で準備から“PON”をしてファン爆笑「お菓子作りの音じゃないｗ」「まさかの有塩ｗ」
「ホロライブ」所属のVTuber・ロボ子さんが、12日に自身のチャンネルを更新。後輩の風真いろはさんと行ったオフコラボ料理配信でPON（やらかし）をしてファンから笑いが起きている。
【動画】お菓子作りにおける致命的なPONをするロボ子さん（00：06：34ごろ）
ロボ子さんは料理上手ないろはさんからレクチャーを受けながらクッキーを作ろうとしたのだが、用意していたのが常温に戻していない有塩バターだったり、はかりを持っていなかったりと準備段階からPONを連発。いろはさんからは「塩が入っていない無塩バターを使うんですよ？」「はかり無いはダメだろ！」と厳しいツッコミが飛び出した。
さらには、固まってしまった砂糖を「ドンッ！ドンッ！」と音を立てながら叩いて砕くシーンがあったりと、料理配信とは思えない様相に。
このあまりに面白すぎるPONに、ファンからは「まさかの有塩ｗ」「お菓子作りの音じゃないｗ」「ロボ子さんからしか得られない栄養がある。（有塩バタークッキー）」「さすがはチヂミを作る時にネギを買ってくるロボットだ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Roboco Ch. - ロボ子」
