“整形総額2000万超え”黒崎みさ、弟＆双子の息子とのダンス動画が話題「遺伝子最強すぎ」「眼福」
【モデルプレス＝2026/01/13】インフルエンサーの黒崎みさが1月13日、自身のTikTokを更新。双子の子どもと弟と撮影した動画を披露し、話題となっている。
【写真】整形総額2000万超え美人ママ「遺伝子最強すぎ」双子の息子＆弟顔出し
黒崎は「姉×弟と双子」とつづり、自身の弟と双子の子どもと撮影したダンス動画を公開。可愛らしくポーズを決め踊る姿を披露している。
この日の投稿にファンからは「遺伝子最強すぎ」「可愛すぎる」「眼福です」「癒やされる」と反響が寄せられている。
黒崎は、2023年の1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】整形総額2000万超え美人ママ「遺伝子最強すぎ」双子の息子＆弟顔出し
◆黒崎みさ、弟＆双子の子どもとの動画が話題
黒崎は「姉×弟と双子」とつづり、自身の弟と双子の子どもと撮影したダンス動画を公開。可愛らしくポーズを決め踊る姿を披露している。
◆黒崎みさの動画に反響
この日の投稿にファンからは「遺伝子最強すぎ」「可愛すぎる」「眼福です」「癒やされる」と反響が寄せられている。
黒崎は、2023年の1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】