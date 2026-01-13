Ｊ２藤枝の槙野智章監督と、ＤＦ中川創、ＭＦ杉田真彦、ＧＫ北村海チディの３選手が１３日、島田掛川信用金庫の藤枝支店の移転記念イベントに参加した。トークショーで「槙野監督になってからのチームの変化」を問いかけられた中川は、「ピッチ内外で一人ひとりの発言が増えています。監督が一番うるさいので（笑）、コミュニケーションが活発になりました」と会場の笑いを誘いながら、チームの変化を明かした。

監督のシュート練習参加の様子も明かされた。ゴールキーパーの北村によると、自主練習中に指揮官も加わって、実際にシュートを打ってくることもあると言い、止める側の北村は「楽しいです」と笑顔。これに対し槙野監督は「現役選手に今の自分の力がどこまで通用するのか試したのですが、（北村）チディにはさすがに止められました」と振り返って会場を盛り上げた。

選手のコンディションやデータを踏まえた上で、練習はこれまで以上にハードになったという。一方で、監督が資料を作成して行うミーティングは、映像も見やすくなるなど、内容の整理が進んでいるという。

槙野監督は同日、インスタグラムに「狼」という言葉を添えた投稿を行った。チーム力や選手層を踏まえ、今季は「狼の特徴を生かした守備」をチームに求めている。指揮官は「もともと動物に例えて伝えるのが好き。カバやライオンなど、さまざまな動物がいる中で、今の藤枝がやらなければならないことを考えた時、狼の特徴が一番合っていると思った」と説明した。新監督がチームの活性化のため様々な動きを続けている。