【しまむらのグレー】が大人っぽ可愛い！ ふわもこ感たまらん♡「ボアジャケット」

もこもことした素材感で、華やかにシーズンムードを盛り上げてくれるボアのアウター。甘くなりすぎないか心配という大人女性は、上品なグレーのアイテムを選んでみて。そこでおすすめしたいのが、【しまむら】から登場しているボアジャケット。カジュアルにもきれいめにも振りやすいシンプルなデザインなので、ぜひワードローブに迎えて。

大人っぽく着られるグレーのボアジャケット

【しまむら】「TNKプードルボアJK」\2,189（税込）

ふわもこの素材感が可愛らしく、一点投入で顔まわりが華やぎそうなボアジャケット。落ち着いた雰囲気のダークグレーで甘すぎず、大人世代もトライしやすそうです。シンプルなノーカラー & ショート丈のジャケットなので、手持ちの幅広いボトムスとのスタイリングが楽しめる予感。Tシャツとパンツのワンツーも、ジャケットをプラスワンすれば一気にこなれ感のある装いに。

きれいめのパンツと合わせて大人顔コーデに

可愛らしい素材感のジャケットを大人っぽく着こなしたいなら、かっちりとしたセンタープレス入りのパンツと合わせてきれいめに引き寄せて。今季のトレンドカラーであるブラウンのパンツなら、鮮度高めなコーデに仕上がります。ほんのり透け感のあるインナーでさり気なく肌見せをすれば、大人っぽさも女性らしさも備わった最旬ルックの完成。

