Creepy Nuts・R-指定の妻・江藤菜摘、2人分並んだ子どものご飯公開「親近感湧く」「器が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分並んだ子どものご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気アーティストの美人妻「健康的で美味しそう」子ども2人分のご飯公開
江藤は「きょうのごはん」と題し、そぼろと豆腐とたまごのご飯、きのこシャケ味噌汁が2人分並んだ食卓の写真を公開。「大体こんな感じが多いです！みなさんちの子どものご飯、どんな感じ？」とフォロワーへ問いかけ、日々の食事の様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「親近感湧く」「器が可愛い」「健康的で美味しそう」「盛り付けが参考になる」「愛情たっぷりですね」「微笑ましい光景」といったコメントが寄せられている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女を出産している。（modelpress編集部）
◆江藤菜摘、彩り豊かな子どものご飯を公開
◆R-指定＆江藤菜摘、2022年に結婚
