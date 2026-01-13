イベント＜KTR presents「GOAT」＞の第2回目が4月8日、東京・渋谷 Spotify O-WESTにて開催されることが発表となった。

＜REDLINE＞主宰者のKTRが“原点回帰”を掲げ、新たに立ち上げたイベントが＜GOAT＞だ。その第1回目には、HIKAGE、WORSTRASH、TIVEが出演したほか、シークレットゲストとしてcoldrainの登場もあった。

そして第2回には、ANORAK!、redmarker、TYOSiNといった3組の出演が決定。また、第1回同様、シークレットゲストの出演も示唆されている。

＜GOAT＞は、“次世代のロックバンドとの出会いをより多くの人へ届けたい”という想いから、チケットを無料に設定。観客自身がバンドを広める担い手となることを願って写真や動画の撮影も許可されている。

■＜KTR presents「GOAT」＞ supported by SEIKO KOSAN

4月8日(水) 東京・渋谷 Spotify O-WEST

open17:30 / start18:30

出演：ANORAK! / redmarker / TYOSiN

▼チケット

無料 (入場時別途ドリンク代)

抽選受付：https://eplus.jp/ktr-goat/

受付期間：1月13日(火)19:00〜1月25日(日)23:59

関連リンク

◆＜GOAT＞ オフィシャルサイト