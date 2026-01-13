Ｊ１清水は１３日、ユース監督に就任した市川大祐氏（４５）の就任会見を静岡市内で行った。市川氏は「自分が育ったユースの指揮を執ることに喜びを感じると同時に、大きな責任も感じています」と心境を語った。

今季の目標については「１つ目はプレミアリーグ昇格。２つ目はトップチームでプレーできる選手を育てること」と明言した。その実現に向け、「個々の特徴を把握しながら成長させていきたい。そのためにも、まずは選手がサッカーに夢中になれる環境づくりに力を注ぎたい」と意気込みを示した。また、「メンタル、フィジカルの両面でタフな選手」を育てていきたいと語った。

市川氏は清水のジュニアユース１期生として育ち、ユースを経てトップチームに昇格。１７歳でＪリーグデビューを果たし、日本代表史上最年少の１７歳３２２日で代表デビュー。甲府、藤枝、水戸などでもプレー。２０１６年の現役引退後はクラブの普及部指導者として経験を積み、２３、２４年はトップチームのコーチを務めた。２５年は育成部に所属し、トップとアカデミーをつなぐトランジションコーチを担当していた。

反町康治ゼネラルマネジャーによると、市川氏は昨季、コーチとしての役割を担いながら、Ｊリーグや日本代表監督を務めるのに必要な「ＪＦＡ Ｐｒｏライセンス」取得へ動いていた。早ければ次回の理事会で承認される見通し。「ライセンス取得に向けて経験値を高める中で、主体的にチームを率いてほしいと考え、（昨季終了後に）オファーを出した」と説明。「自分が育った地で、アカデミーならではのパッションを生かしてほしい」と期待を寄せた。

ユースチームは２０２２年から沢登正朗前監督が指揮。初年度に高校年代最高峰のプレミアリーグからプリンスリーグ東海へ降格。その後は３年連続で昇格プレーオフに進出し、今季は無敗でリーグ２連覇を達成したものの、いずれもプレーオフ初戦で敗退し、昇格にはあと一歩届いていない。その課題について市川氏は「最後の局面で勝ち切る力、いわゆる勝負強さ」と指摘。「いかに真剣勝負の場を持てるか。日頃のトレーニングから一つ一つのプレーにこだわることが、勝負強さにつながる」と語った。