SHANK、ツーマン企画＜Untitled＞のゲストにJasonAndrew
SHANKが2026年2月、ツーマン企画＜Untitled＞を開催することは既報のとおり。同ツーマンのゲストが発表となった。
2月12日の鹿児島公演、2月13日の熊本公演ともに、横浜発メロディックハードコア・バンドJasonAndrewが出演する。チケットのオフィシャル2次先行受付は1月13日19時から。
■ツーマン企画＜SHANK presents “Untitled”＞
2月12日(木) 鹿児島 SR HALL
open18:30 / start19:00
ゲスト：JasonAndrew
2月13日(金) 熊本 Django
open18:30 / start19:00
ゲスト：JasonAndrew
【オフィシャル2次先行(抽選)】
受付期間：1月13日(火)19:00〜1月18日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/shank-untitled/
■＜BLAZE UP NAGASAKI 2026＞
12月5日(土) 長崎・出島メッセ長崎
12月6日(日) 長崎・出島メッセ長崎
出演：SHANK and more
