アーティストでモデルの浅野順子が13日までに、自身のインスタグラムを更新。「55年前の成人式」と当時の振袖姿をアップした。



【写真】色あせない美しさ！振袖姿にドキッ

順子の次男はドラマ「SHOGUN 将軍」でゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞するなど国際派俳優として活躍する浅野忠信。「幸せいっぱい夢いっぱいな頃 妊娠三か月」とそのとき忠信の兄で、長男のミュージシャンのKUJUNを妊娠していたときだと明かし、成人式でよく着られる中振袖の袖丈ではなく、卒業式などでよく選ばれる小振袖の袖丈をチョイス。少しセピアがかったカラー写真の中の20歳の順子は、白地に花や蝶が描かれた上品な着物姿で、時代を超えた美しさを見せた。



順子は1960年代の横浜で、モデルの故山口小夜子さんや、タレントのキャシー中島らが美少女軍団「クレオパトラ党」に所属し、ゴーゴーガールやモデルを経て結婚。KUJUNと忠信を出産。60歳を過ぎてから独学で絵を学び、70歳を過ぎて再びモデルに。数々のブランドのモデルをつとめ、フォルクスワーゲンのCMなどにも出演。笑ったときの目元が忠信とよく似ている。



フォロワーも「今現在もですが、素敵です」「美しすぎます」「女優さん以上」と若いときの美しさに圧倒されていた。



（よろず～ニュース編集部）