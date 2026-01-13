「経済後回し解散」高市首相“解散意向”自民幹部に伝達報道に野党反発…日韓首脳会談後の会見でも首相は“解散”触れず

23日に召集予定の通常国会での“冒頭解散”を検討している高市首相。

一貫して沈黙を続けているが、13日午後、韓国の李在明大統領と首脳会談を行い、4日ぶりに報道陣の前で発言した。

高市首相：

日韓関係を、さらなる高みに発展させる年としていきたいと願っています。

高市首相が解散の意向を固め、自民党幹部に伝えたと一部で報道されるなか、“解散報道”が出てから初めてとなる記者発表に臨んだ高市首相が語ったこととは…。

首脳会談の直前、永田町に驚きの知らせが

9日に報道が出てから、沈黙を続けてきた高市首相。

13日は、来日した韓国の李在明大統領とともに姿を見せた。

笑顔で握手を終えると、両国の国旗に一礼。

首脳会談の席に着いた高市首相。その第一声は…。

高市首相：

大統領および韓国代表団の皆さまを、私のふるさと奈良にお迎えすることができて、皆さまを歓迎したいと思います。

2025年10月以来、2度目となる日韓首脳会談。お互い贈り合う「お土産」の中身が明らかに…。

ドラム好きの高市首相に、李大統領は「韓国製のドラム」をプレゼント。

一方、高市総理は、李大統領へのプレゼントに「日本製の腕時計」を選んだという。

そして、この首脳会談が始まる直前、永田町には驚きの知らせが…。

高市首相が、23日に召集予定の通常国会冒頭で衆院を解散する意向を固め、自民党幹部に伝えていたことを一部メディアが報じた。

12日は、“政治の師”と仰ぐ安倍元総理の慰霊碑に手を合わせた高市首相。この時、どのような報告をしていたのか…。

9日に“解散検討”が報じられて以降、記者団は真意を聞こうと高市首相に取材要請をしてきたものの、一貫して応じていない。

こうした中、高市首相が記者発表に臨んだ。

高市首相：

総理就任後、奈良に外国の首脳を招くのは大統領が初めて。これは大統領との友情と信頼関係を示すもの。本年が、日韓関係をさらなる高みに発展させる年となることを期待しております。

首脳会談では、今後も「シャトル外交」を継続していくことで一致。

また両国とアメリカを加えた3カ国での安全保障協力を含む、戦略的な連携の重要性を確認した。

「以上で日韓共同記者発表を終了いたします」

最後まで衆院解散については触れず、記者の質問に答える時間も設けられなかった。

野党からは批判の声相次ぐ

ハワイ訪問中の小泉防衛大臣は…。

記者：

高市首相が解散の意向を自民党幹部に伝えたと報道があったが？

小泉防衛相：

今、私はこのように訪米中でありますので、その報道に今初めて聞かれましたので。正確に確認をしたいと思う。

自民党と連立を組む日本維新の会の吉村代表は…。

日本維新の会・吉村代表：

いま時点で直接受けていません。（解散を）やることは決定していると思う。準備はほぼ整っている。

また「選挙区調整はしない」と示した。

一方、野党からは批判の声が相次いでいる。

立憲民主党・野田代表：

経済対策をしっかり実行していくと言っていた総理が、政治空白を作ろうとしている。私は理解できません。

国民民主党・玉木代表：

物価高で苦しむ国民生活に大きな影響を与えると思う。「経済後回し解散」と言わざるを得なくなります。

解散に踏み切った場合、衆院選の日程は、1月27日公示、2月8日の投開票か、2月3日公示、15日投開票が想定されている。

（「イット！」 1月13日放送より）