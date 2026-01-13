第8期「振袖 TEENS supported byジョイフル恵利」お披露目イベントが13日、都内で行われた。

設立40周年を迎える振り袖専門店「ジョイフル恵利」が、成人式を最高の思い出にするべく手がけるインフルエンサーグループ。8年目の今年は小園井寧々（18）、瀬川陽菜乃（17）、藤田みあ（19）、長浜広奈（17）、矢野滴（18）、川島梨々花（18）の6人が起用され、あでやかな振り袖姿で登場した。

メンバーは新年の決意を書き初めで発表。ABEMAの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」で一躍人気を集めた「おひなさま」こと長浜は、「選択授業で書道にしていたのですごく自信があります」と話し、「人参」の書を披露した。カレーのにんじんが嫌いだと言い「私は今までの人生で全然にんじんを食べてこなくて、去年もいろんな食べ物をにんじんのせいで食べられなかったので、今年はにんじんを食べられるようにして、ママのにんじんシリシリを食べられるようになりたいです」と意気込んだ。

するとドッキリで、にんじんの実食にチャレンジすることに。まずはグラッセを「一番無理なタイプのにんじんです…」と言いながらひとくちパクリ。「うん、なんか、美味ですね…」と声を震わせた。続いてスコーンを口に入れ「パンの味がします。にんじんの味しない」と“克服”した。

何とか2品を食べることに成功したが「にんじんの味が口に残ってて、ああ…」とおろおろ。最後に「にんじんも食べさせられて、さっきまで気分悪かったんですけど、今年初めてにんじんを食べられて、1年間頑張ろうと思いました」と切り替え、幸先の良い？ 新年のスタートを切った。

石川翔鈴（22）と本望あやか（20）がMCを務めた。