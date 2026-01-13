桜井玲香「もうこれないと」舞台でもプラベでも愛用！“絶対仕込む”メイク下地
桜井玲香さんが自身のYouTubeチャンネルに『ナチュラルだけど盛れる 大人かわいいオレンジメイク』の動画を投稿。メイクの様子を公開する中で、愛用コスメも紹介してくれました！
■メイク下地
動画内に登場したのはこちら！
レカルカ/スキンスムーサー 税込8,250円（公式サイトより）
この投稿をInstagramで見る
乾燥で目立つ小ジワなどをカバーし、ツヤ肌に仕上げてくれるアイテム！
櫻井さんは、こちらを「とりあえず最初にこれを使います」「もうこれないと私絶対ダメです、絶対無理」とコメントしながら紹介。
続けて「もうお仕事の時も舞台の時も絶対これ仕込みます」「めっちゃいいですよ」とも明かし、公私共に愛用しているお気に入りのよう！
その仕上がりについても「本当につるんつるんのサラんサラんになる」と語りながら、鼻やおでこや頬に塗布していました！
■動画もチェック
動画内では、愛用コスメやメイクの過程などを見せてくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。