下越と佐渡では１４日朝にかけて高波に警戒し、佐渡では１３日夜のはじめ頃にかけて暴風に警戒してください。



また、新潟県では１３日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意が必要です。



新潟地方気象台によりますと１３日は、前線を伴った低気圧が発達しながらオホーツク海に進み、寒冷前線が北陸地方を通過し、１４日にかけて日本付近は西高東低の気圧配置となる見込みです。このため、新潟県では、低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に積乱雲が発達するでしょう。





また、海上を中心に非常に強い風が吹き、１４日朝にかけて海は大しけとなる所がある見込みです。◆波の予想・１３日に予想される波の高さ下越 ６メートル中越 ５メートル上越 ５メートル佐渡 ６メートル・１４日に予想される波の高さ下越 ６メートル中越 ４メートル上越 ４メートル佐渡 ６メートル◆風の予想・１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １８メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １５メートル （３０メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １５メートル （３０メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２３メートル （３５メートル）・１４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １３メートル（２５メートル）下越 海上 １８メートル（３０メートル）中越 陸上 １０メートル（２０メートル）中越 海上 ２０メートル（３０メートル）上越 陸上 １２メートル（２５メートル）上越 海上 ２０メートル（３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル（３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル（３０メートル）下越と佐渡では、１４日朝にかけて高波に警戒し、佐渡では１３日夜のはじめ頃にかけて暴風に警戒してください。新潟県では、１４日夕方にかけて高波に注意・警戒を。下越では、１３日夜のはじめ頃にかけて強風に注意・警戒してください。また、１３日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。※午後５時１９分発表「高波と暴風及び雷に関する新潟県気象情報」より