モグライダー芝大輔 × お見送り芸人しんいち、オンライン対談イベント開催へ　芝「しんいちという男の全てを話すつもり」

お笑いコンビ・モグライダーでツッコミの芝大輔と、「R-1グランプリ」王者のお見送り芸人しんいちによるオンライン対談イベントが、2026年1月30日に開催されることが決定した。

参考：モグライダー・芝大輔が語る、“こだわり”のない仕事論「令和ロマンがテレビに出ようが出まいがどうでもいい」

芝大輔は、2025年10月にエッセイ『煙太郎』（KADOKAWA）を刊行。同書は芝自身がすべて書き下ろし、かが屋・加賀翔による90P超の撮り下ろし写真を収録している。お見送り芸人しんいちもまた、2025年10月に初の書籍『嫌われ者って金になる！』（徳間書店）を刊行している。両者は数々の番組や舞台での共演歴があり、『嫌われ者って金になる！』内では対談も行なっていることから、今回のコラボイベントが実現した。

かつて芝は「この世のみんながしんいちマインドだったら、こんなしんどい世の中にはなっていない。だけど、誰もしんいちには、絶対になりたくない」と語っていたが、本心はどうなのか。今回のトークイベントでは、売れない時期の苦労や現在のお笑い事情、そして、お互いの書籍の感想など、様々なテーマで語り合う予定だ。

なお、オンラインイベント購入者の中から抽選で50名様をリアル会場に招待。プライベートでも親交の深い二人のトークを楽しむ絶好の機会をお見逃しなく。

芝大輔コメント

しんいちとはテレビの現場や舞台や地方の営業、はてはプライベートにいたるまでかなり一緒にいる頻度が高いです。色んな角度からしんいちを見てきました。今回のイベントでは僕が見てきたしんいちという男の全てを話すつもりです。

お見送り芸人しんいちコメント

煙太郎さんと一緒に本のイベントができるなんて、本当にうれしいです！すごく楽しみです！当日は本に書いていない話も出てくると思います。ぜひ来てください！

