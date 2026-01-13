バイエルン退団が囁かれるドイツ代表MFはセリエAの“人気銘柄”に？ ミランも関心か
ミランがバイエルンに所属するドイツ代表MFレオン・ゴレツカへの関心を示しているようだ。イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が12日に報じている。
ゴレツカとバイエルンの現行契約は今シーズン限りで満了を迎えるが、現時点で新契約は締結されていない。今冬の移籍市場でクラブを離れる場合、バイエルンは移籍金収益を手にすることができるが、選手本人はシーズン終了時までバイエルンとの契約をまっとうする構えのようだ。バイエルン側は契約延長に向けた選択肢を提示しているものの、現在のゴレツカの推定年俸1700万ユーロ（約31億円）からは大幅な減給が見込まれる。
このような状況を受けて、今季終了後のゴレツカ獲得を目指すクラブとしては、ユヴェントスやナポリなどの名前が挙がっている。セリエA勢の“人気銘柄”となっているが、ゴレツカの獲得を試みているクラブは、ユヴェントスやナポリだけではないという。
今回の報道によると、ミランが今季終了後のゴレツカ獲得について問い合わせを行ったとのこと。財政的な観点から、夏の移籍市場に向けてフリートランスファーの選手を多くリストアップしているミランにとって、ゴレツカは格好のターゲットと言えそう。今後、獲得への動きを本格化させる可能性も低くはなさそうだ。
現在30歳のゴレツカはボーフムのアカデミー育ちで、同クラブでトップチームデビューを果たした後は、シャルケでも5年間にわたって活躍。2018年夏にフリートランスファーでバイエルンに加わると、中盤の主力として6度のブンデスリーガ制覇や2019−20シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）優勝など、数々のタイトル獲得に貢献してきた。これまでバイエルンでは公式戦通算288試合出場47ゴール48アシストを記録。ドイツ代表としても、昨年3月におよそ1年4カ月ぶり復帰を果たしており、今年6月に北中米3カ国での共催を控えたFIFAワールドカップ26出場も期待されている。
