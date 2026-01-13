［Alexandros］磯部寛之さんが町屋ではしご酒！　自分を犬か猫で例えるなら？

人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2026年2月号（1月15日発売）の第42回は、京成本線や地下鉄千代田線に加え、“路面電車”の都電荒川線が走る東京・町屋ではしご酒！はしご酒の様子を、本誌未公開写真とともにお見せします！

『酔滴のラダー』第42回は町屋ではしご酒！

2025年最後の取材となった第42回は、東京・町屋へ。京成本線、地下鉄千代田線、都電荒川線の3路線が乗り入れ、都心へのアクセスが便利でありながらも、下町情緒漂います。飲食店も個人経営のお店が比較的多く、はしご酒にはうってつけのエリアです。

下町情緒あふれる街並みが絵になります

16時に集合し、まずはやきとん屋へ。12月13日と14日に行われたライブ「VIP PARTY ’25」も終わり、磯部さんは飲むための気合十分。

ホッピーとやきとん、マカロニサラダなどを注文して、乾杯です。割り箸が上手く割れずショックを受けながらも、胡椒の効いたマカロニサラダに「うンま」と笑顔になります。

ライブが終わり、年末前のつかの間の休息。一気に飲みモードに！

ちなみに「ガーン」という吹き出しが見えそうな磯部さんの表情は、本誌二次元コード限定Webコンテンツにてご覧いただけます！お楽しみに。

磯部さんは犬派？猫派？

担当編集・武内から「酔わないうちに聞いておきたいことが！」と、ペットについての話題に。飼うのなら、犬と猫どちらかという質問から、自分を犬と猫で例えるなら何かという話に発展します。

磯部さんが飼いたいのは、犬と猫どちらなのか、自分を例えると犬なのか猫なのか……。気になる回答は、ぜひ本誌で確認してください！

犬派猫派の話をしながら、2軒目に焼酎の揃えが良い居酒屋へ。3軒目には、担当・武内おすすめのもつ煮やホルモン焼きが名物の居酒屋をはしごします。3軒目では、珍しい「赤ホッピー」を注文。

「赤ホッピー」を堪能。ホルモン焼きとの相性も抜群

「なか」（ホッピーを割るための焼酎）を頼むと、グラスの8割ほどまで焼酎が注がれており、気前のよさにテンションが上がります。

担当・武内のもとに運ばれてきた「なか」

少しずつ酔いが回ってきたところで、4軒目は近くにあったもつ焼き屋へ。テンポよく5軒目におでん屋さんへと行きます。2026年にはしごしたいエリアや2025年の取材で記憶に残ったお店などの話をしていたら、あっという間に夜も更け23時に。

おでん屋さんでは、もちろん日本酒を！寒いので、熱燗にしていただきました

最後に、2026年に「やりたいこと」の密談を交わして取材は終了！町屋でのはしご酒は5軒でした。

いそべ・ひろゆき／12月29日生まれ。人気ロックバンド[Alexandros]のベース＆コーラスとして活躍するほか、ソロとしては『GORILLA RADIO』（ZIP-FM）のパーソナリティなども務める。 『FC TOUR“ACCESS ALL ARENA”』（4/10・横浜）を皮切りに全９公演のFC会員限定ツアーが決定！また、『YOU ARE WELCOME TOUR』（6/14・名古屋）からはじまる全10公演のライブツアーも予定している。さらに2026年も『THIS FES ’26 in Sagamihara』（10/31&11/1）が開催決定。

文・撮影／編集部

