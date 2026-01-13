浦和退団のDFマリウス・ホイブラーテン、新天地はUAE1部のアル・ナスルに決定
UAE（アラブ首長国連邦）プロリーグのアル・ナスル・ドバイは13日、2025シーズン限りで浦和レッズを退団したDFマリウス・ホイブラーテンの完全移籍加入を発表した。
クラブからの発表によると、契約期間は2027年6月30日までの1年半。ホイブラーテンは新天地で背番号「22」を着用する。
ホイブラーテンは1995年1月23日生まれの現在30歳。母国ノルウェーで複数のクラブを渡り歩き、2023年にボデ／グリムトから浦和へ完全移籍加入した。2023シーズンはアレクサンダー・ショルツ（現：FC東京）とともに浦和の最終ラインで双璧となり、同シーズンのJリーグベストイレブンを受賞。同年4月と5月に行われたAFCチャンピオンズリーグ（現：AFCチャンピオンズリーグエリート）決勝のアル・ヒラル戦も、2試合ともにフル出場し、浦和の“アジア制覇”にも貢献した。
2025明治安田J1リーグでは全38試合中36試合のピッチに立ち、2ゴールを挙げていたが、同シーズンをもって浦和との契約満了が発表。浦和での3シーズンではリーグ戦105試合に出場するなど、公式戦通算では135試合出場4ゴールを記録した。
クラブからの発表によると、契約期間は2027年6月30日までの1年半。ホイブラーテンは新天地で背番号「22」を着用する。
ホイブラーテンは1995年1月23日生まれの現在30歳。母国ノルウェーで複数のクラブを渡り歩き、2023年にボデ／グリムトから浦和へ完全移籍加入した。2023シーズンはアレクサンダー・ショルツ（現：FC東京）とともに浦和の最終ラインで双璧となり、同シーズンのJリーグベストイレブンを受賞。同年4月と5月に行われたAFCチャンピオンズリーグ（現：AFCチャンピオンズリーグエリート）決勝のアル・ヒラル戦も、2試合ともにフル出場し、浦和の“アジア制覇”にも貢献した。
2025明治安田J1リーグでは全38試合中36試合のピッチに立ち、2ゴールを挙げていたが、同シーズンをもって浦和との契約満了が発表。浦和での3シーズンではリーグ戦105試合に出場するなど、公式戦通算では135試合出場4ゴールを記録した。
【画像】ホイブラーテンがアル・ナスルとの契約にサイン
✍️ | شركة النصر لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب النرويجي "ماريوس هويبراتين" لمدة موسم ونصف، قادمًا من فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني 🔵⚪️ pic.twitter.com/oifFzXsH39— AL NASR SC (@ALNasrSC) January 13, 2026